В Україні завершили розробку реєстру військовозобовʼязаних “Оберіг”

В Україні завершили заплановану роботу над реєстром військовозобов’язаних “Оберіг” — це проєкт Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, електронна база даних для зберігання інформації, необхідної для військового обліку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко в інтервʼю виданню DOU.

“Оберіг” покликаний зменшити корупцію, можливість маніпуляцій з даними, можливість надсилання повісток подвійно, потрійно людям, які вже воюють. Наш кінцевий користувач — це не тільки військовозобов’язаний, це й працівник ТЦК та СП, який має бути Суперменом у роботі з даними, в роботі з людьми, бути сервісно орієнтованим. Тому зараз ми запропонували Кабміну працювати над постановкою на військовий облік через ЦНАПи. Це хороша сервісна історія про правильні, сервісні відносини держави з громадянами”, — пояснила Черногоренко.

Які дані є в “Оберегу” і звідки їх беруть

Там є персональні дані про всіх військовозобов’язаних українців віком від 18 до 60 років. Їх беруть з різних державних реєстрів, а також збирають у військоматах. Зокрема це.

Персональні дані:

ПІБ;

місце проживання;

дата народження;

сімейний стан, відомості про членів сім’ї;

місце роботи;

відомості про освіту;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

стан здоров’я;

судимість тощо.

Службові дані:

про проходження служби;

участь в бойових діях;

військове звання;

військова спеціальність;

ступінь придатності до військової служби за станом здоров’я та інше.

Інформацію надають: РАЦС, Державна міграційна служба, Державна податкова служба, Державна прикордонна служба, Міносвіти, Міністерство охорони здоров’я, Пенсійний фонд, Офіс генпрокурора, Державна судова адміністрація України.