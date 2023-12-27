Суспільство

В Україні завершили розробку реєстру військовозобовʼязаних “Оберіг”

27 Грудня 2023 11:50
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мобілізація

В Україні завершили заплановану роботу над реєстром військовозобов’язаних “Оберіг” — це проєкт Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, електронна база даних для зберігання інформації, необхідної для військового обліку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко в інтервʼю виданню DOU.

“Оберіг” покликаний зменшити корупцію, можливість маніпуляцій з даними, можливість надсилання повісток подвійно, потрійно людям, які вже воюють. Наш кінцевий користувач — це не тільки військовозобов’язаний, це й працівник ТЦК та СП, який має бути Суперменом у роботі з даними, в роботі з людьми, бути сервісно орієнтованим. Тому зараз ми запропонували Кабміну працювати над постановкою на військовий облік через ЦНАПи. Це хороша сервісна історія про правильні, сервісні відносини держави з громадянами”, — пояснила Черногоренко.

Які дані є в “Оберегу” і звідки їх беруть

Там є персональні дані про всіх військовозобов’язаних українців віком від 18 до 60 років. Їх беруть з різних державних реєстрів, а також збирають у військоматах. Зокрема це.

Персональні дані:

  • ПІБ;
  • місце проживання;
  • дата народження;
  • сімейний стан, відомості про членів сім’ї;
  • місце роботи;
  • відомості про освіту;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • стан здоров’я;
  • судимість тощо.

Службові дані:

  • про проходження служби;
  • участь в бойових діях;
  • військове звання;
  • військова спеціальність;
  • ступінь придатності до військової служби за станом здоров’я та інше.

Інформацію надають: РАЦС, Державна міграційна служба, Державна податкова служба, Державна прикордонна служба, Міносвіти, Міністерство охорони здоров’я, Пенсійний фонд, Офіс генпрокурора, Державна судова адміністрація України.


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