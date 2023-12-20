В Україні триматиметься відносно тепла погода

В Україні в четвер, 21 грудня, без істотних опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті сніг, подекуди з дощем, місцями ожеледиця.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, удень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 20-25 м/с, хуртовина.

Температура вночі від 4° до 1° морозу, вдень 1-6° тепла, на півдні та південному сході країни вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла; у Карпатах уночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві 21 грудня без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.

У п’ятницю, 22 грудня, у всій Україні часом дощ і мокрий сніг, місцями ожеледиця. Вночі в більшості областей, крім півночі та заходу, без істотних опадів. На дорогах північно-східної частини країни ожеледиця.

Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі та вдень 0-5° тепла, у південно-східних областях вдень 4-9° тепла.

У Києві 22 грудня вночі невеликий, удень невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 1-3° тепла.