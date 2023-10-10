У ніч на 11 жовтня в Україні очікуються сильні заморозки, без опадів, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентр.

“Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Уночі сильні заморозки 0-5° (на Закарпатті та узбережжі морів температура 1-6° тепла); вдень температура 9-14° тепла, у західних та Одеській областях до 17°, у Карпатах 6-11°”, – йдеться в повідомленні Укргідрометцентру у вівторок.

У Києві в середу, 11 жовтня, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Уночі заморозки 0-2°, температура вдень 12-14° тепла.

У четвер, 12 жовтня, в Україні збережеться переважно суха погода, лише в північних і північно-західних областях удень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, у західних областях та на узбережжі Чорного моря до 13°, вдень 16-21°, у південно-західних областях до 24°; у Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у східних областях сильні заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 13-18° тепла.

У Києві 12 жовтня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 18-20°.