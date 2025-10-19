        Новини

        В Україні 20 жовтня очікуються дощі й перші заморозки

        Сергій Бордовський
        19 Жовтня 2025 20:58
        У понеділок, 20 жовтня, по всій Україні очікується прохолодна та волога погода. У більшості регіонів пройдуть дощі, місцями — мокрий сніг, а на заході прогнозують заморозки до –4°.

        За прогнозом Укргідрометцентру, помірні дощі очікуються в більшості областей, окрім західних. Уночі місцями можливий мокрий сніг, а на півдні та сході країни — лише невеликий дощ.

        У північних областях уночі та вранці можливі тумани, які місцями ускладнюватимуть видимість.

        Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +1…+6°, у західних областях — заморозки 0…–4°.
        Вдень синоптики прогнозують +4…+9° тепла.


