В Україні 20 жовтня очікуються дощі й перші заморозки

У понеділок, 20 жовтня, по всій Україні очікується прохолодна та волога погода. У більшості регіонів пройдуть дощі, місцями — мокрий сніг, а на заході прогнозують заморозки до –4°.

За прогнозом Укргідрометцентру, помірні дощі очікуються в більшості областей, окрім західних. Уночі місцями можливий мокрий сніг, а на півдні та сході країни — лише невеликий дощ.

У північних областях уночі та вранці можливі тумани, які місцями ускладнюватимуть видимість.

Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6°, у західних областях — заморозки 0…–4°.

Вдень синоптики прогнозують +4…+9° тепла.