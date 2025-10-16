Україну охоплює холод: де вночі вдарять заморозки

У п’ятницю, 17 жовтня, в Україні утримається суха погода. У нічні години очікуються заморозки на сході, а вдень температура сягатиме до +14 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Погоду в Україні ще визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тож опадів не очікуємо. Проте надалі тенденція вказує на зниження атмосферного тиску. Повітрі потоки продовжують рухатись з південного сходу, проте південного тепла вони вже не приносять”, – йдеться в повідомленні.

Швидкість вітру завтра прогнозують від 5 до 10 м/с.

У нічні години температура становитиме +2…+7 °C, а на сході та південному сході можливі заморозки на поверхні ґрунту 0…-3 °C. Денна температура повітря коливатиметься в межах +9…+14 °C.