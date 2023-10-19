Суспільство

Україну накриють дощі

19 Жовтня 2023 14:26
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У п’ятницю, 20 жовтня, на всій території України, крім південних областей, очікуються дощі, в Закарпатській області значні дощі, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

Вітер південно-західний, у північній частині східний, 7-12 м/с. У південних, центральних і східних областях пориви 15-20 м/с, у Карпатах 20-25 м/с.

Температура вночі 5-10°, на північному сході 2-7°, в Одеській і Миколаївській областях 9-14°. Удень у північній частині 7-12°, на півдні країни 17-22°, на решті території 13-18°.

У Києві в п’ятницю очікуються дощі, вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°.

У суботу, 21 жовтня, у північно-східних областях, уночі і в північній частині, вдень на крайньому заході помірні, в північних областях місцями невеликі дощі. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний із переходом у східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, на заході та півдні країни до 17°. Удень 18-23°, у південній частині до 28°, у північно-східних областях 8-13°.

У Києві в ніч на суботу помірний, удень невеликий дощ, вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.


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