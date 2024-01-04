Спорт

Український шахіст став наймолодшим гросмейстером світу

4 Січня 2024 19:25
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14-річний киянин Ігор Самуненков здобув звання гросмейстера. Це робить його наймолодшим володарем цього титулу станом на зараз.

Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту України.

Наймолодшим гросмейстером в історії був американець Абгіманью Мішра, який здобув титул у 12 років 4 місяці та 25 днів. Однак він старший за українця на чотири місяці, тому станом на зараз саме Ігор Самуненков є наймолодшим гросмейстером у світі.

Зазначимо, у 2002 році ще один українець Руслан Пономарьов став наймолодшим в історії шахів чемпіоном світу. Він здобув титул у 16 років.


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