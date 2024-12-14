Українки завершили гонку переслідування на Кубку світу в Гохфільцен: найкращий результат у Дмитренко

У суботу, 14 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону сезону 2024/25 в австрійському Гохфільцен відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в цій дисципліні представляли Христина Дмитренко (стартувала 18-ю після спринту), Юлія Джима (33-тя позиція) та Олександра Меркушина (51-ша стартова позиція).

Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко, яка фінішувала 22-ю. Юлія Джима покращила свій результат, піднявшись на вісім позицій, і завершила гонку на 25-му місці. Олександра Меркушина посіла 59-ту сходинку.

Перемогу в гонці здобула француженка Лу Жанмоно, яка стартувала четвертою.

Чоловіча гонка переслідування, в якій виступатимуть троє українців – Дмитро Підручний (15-та стартова позиція), Віталій Мандзин (33-тя) та Антон Дудченко (39-та), розпочнеться сьогодні о 15:45 за київським часом.