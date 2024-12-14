Спорт

Українки завершили гонку переслідування на Кубку світу в Гохфільцен: найкращий результат у Дмитренко
14 Грудня 2024 14:01
читать на русском →
біатлон
Христина Дмитренко / Фото biathlon.com.ua

У суботу, 14 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону сезону 2024/25 в австрійському Гохфільцен відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в цій дисципліні представляли Христина Дмитренко (стартувала 18-ю після спринту), Юлія Джима (33-тя позиція) та Олександра Меркушина (51-ша стартова позиція).

Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко, яка фінішувала 22-ю. Юлія Джима покращила свій результат, піднявшись на вісім позицій, і завершила гонку на 25-му місці. Олександра Меркушина посіла 59-ту сходинку.

Перемогу в гонці здобула француженка Лу Жанмоно, яка стартувала четвертою.

Чоловіча гонка переслідування, в якій виступатимуть троє українців – Дмитро Підручний (15-та стартова позиція), Віталій Мандзин (33-тя) та Антон Дудченко (39-та), розпочнеться сьогодні о 15:45 за київським часом.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Грудня 2024 12:58

Зеленський закликав партнерів посилити допомогу Україні для захисту від російських атак з повітря
14 Грудня 2024 13:23

Новим президентом Грузії оголошено Міхеїла Кавелашвілі: опозиція бойкотувала вибори
14 Грудня 2024 12:16

Надходять повідомлення про метушню на російській авіабазі Хмеймім
14 Грудня 2024 11:45

Російські війська не можуть покинути Сирію через загрозу ударів – ГУР
14 Грудня 2024 11:03

Парламент Південної Кореї оголосив імпічмент президенту Юн Сок Йолю
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки