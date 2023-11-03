У вихідні очікуються дощі

У суботу, 4 листопада, вночі в західних, східних, Житомирській та Вінницькій областях невеликі дощі, вдень у північних і більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

На решті території без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, уночі в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах 20-25 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, на півдні Одеської області до 15°. Удень 12-17°, у південних областях 18-23°.

У Києві вночі без істотних опадів, удень дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 14-16°.

У неділю, 5 листопада, очікуються помірні, вночі у Вінницькій та Житомирській областях значні дощі. У східних та південно-східних областях без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, у західних областях 4-9° тепла, на півдні країни до 17°. Удень 11-16°, у південній частині подекуди і в центральних та східних областях 17-22°.

У Києві часом дощ, лише вдень 6 листопада без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 13-15°.