У Вовчанській громаді внаслідок обстрілів загинула жінка, пʼять людей травмовані

Сьогодні окупанти вчергове обстріляли м. Вовчанськ. За даними прокуратури Харківської області, загинула 60-річна жінка. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві жительки віком 68 років.

Також під ударами ворога сьогодні було с. Українське Вовчанської ТГ. Травмовано 59-річного цивільного чоловіка.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).