Кримінал

У Вовчанській громаді внаслідок обстрілів загинула жінка, пʼять людей травмовані

18 Травня 2024 16:33
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Вовчанськ
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та постраждалі серед цивільного населення / Фото НПУ

Сьогодні окупанти вчергове обстріляли м. Вовчанськ. За даними прокуратури Харківської області, загинула 60-річна жінка. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві жительки віком 68 років.

Також під ударами ворога сьогодні було с. Українське Вовчанської ТГ. Травмовано 59-річного цивільного чоловіка.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).


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