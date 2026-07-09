У Таганрозькій затоці другу ніч поспіль бʼють по танкерах

У Таганрозькій затоці другу ніч поспіль безпілотники атакували два танкери. Судна отримали механічні пошкодження, екіпажі евакуювали.

Про це заявив губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар.

За його словами, постраждалих унаслідок атаки немає. На одному з танкерів досі гасять пожежу, на другому її вже ліквідували.

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Напередодні вранці ростовський губернатор також повідомляв про два танкери в Таганрозькій затоці Азовського моря, які прямували до Ростова-на-Дону та отримали пошкодження внаслідок атаки БПЛА.

Україна заяви російської сторони не коментувала.

У середу СБУ заявила, що її морський дрон Sea Baby атакував у Чорному морі танкер тіньового флоту Blue.

У вівторок, 7 липня, у Чорному морі також був атакований танкер Yasa Tanker, зафрахтований американською компанією Chevron для доставки нафти з термінала Каспійського трубопровідного консорціуму, розташованого під Новоросійськом.

Про це повідомила керуюча компанія судна. Україна цю атаку не коментувала. Судно було порожнім і дрейфувало у відкритому морі.