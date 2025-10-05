У Словʼянську російська бомба влучила в житловий будинок: поранено шістьох людей

У ніч на 5 жовтня російська армія завдала авіаудару по Словʼянську на Донеччині. За даними обласної прокуратури, о 22:40 4 жовтня російські військові скинули на місто авіабомби ФАБ-250 з УМПК, які влучили у багатоквартирний будинок.

Наслідки російського авіаудару по Слав’янську / Фото: Прокуратура України

Унаслідок атаки поранено шістьох цивільних, серед них — неповнолітній хлопець. Також травм зазнали дві жінки віком 60 і 70 років та троє чоловіків 31, 41 і 57 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, переломи, порізи та забої. Усім пораненим надано медичну допомогу.

За інформацією прокуратури, у місті пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків, понад 20 автомобілів, а також фасади магазинів і кафе.

На місці події працюють слідчі та прокурори, які документують наслідки атаки. Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Прокуратура наголошує, що представники Збройних сил РФ вчергове здійснили цілеспрямований напад на цивільне населення, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.