Суспільство

У п’ятницю і суботу в Україні утримається прохолодна погода

20 Жовтня 2022 22:01
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В Україні у п’ятницю, 21 жовтня, без опадів, лише вночі в східних і південно-східних областях пройде дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі та вранці в західних і північних областях місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в східних і Запорізькій областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° до 3° морозу, в південних, східних і Дніпропетровській областях 1-6° тепла; вдень 7-12° тепла, в Закарпатті та Прикарпатті до 15°.

У Києві 21 жовтня без опадів. Вітер північно-західний, 7-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 9-11°.

У суботу, 22 жовтня, в Україні без опадів, лише вдень у західних областях невеликий дощ.

Уночі та вранці в центральних, південних і східних областях подекуди туман. Вітер південний із переходом у північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, в Закарпатті та на півдні країни 4-9°; вдень 9-14°, на півдні та заході країни 13-18°.

У Києві 22 жовтня без опадів. Вітер південний із переходом у північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3°, вдень 9-11.


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