У пʼятницю в Україні очікуються дощі та похолодання

17 квітня погоду в більшості областей України визначатиме атмосферний фронт, що рухатиметься з північного заходу. Він спричинить невеликі дощі, тоді як у південно-східній частині країни опадів не очікується.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. За прогнозом синоптиків, вітер південно-західний із переходом у західних і північних областях на північно-західний після проходження фронту, швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 3–8° тепла, вдень — 11–16°. На Закарпатті та південному сході країни повітря прогріється до 14–19°.

У Київській області та столиці прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вранці можливий невеликий дощ, удень — без опадів.

Температура на Київщині вночі становитиме 3–8° тепла, вдень — 11–16°. У Києві вночі очікується 6–8° тепла, вдень — 14–16°.