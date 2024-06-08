Суспільство

У неділю харківський трамвай №7 тимчасово змінить маршрут
8 Червня 2024 20:59
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транспорт
Трамвай №7 на розворотному колі "Новоселівка" в Харкові. Архівне фото / Фото проєкту "Харків транспортний"

Рух трамваїв на бул. Гончарівському та вул. Москалівській, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Гольдбергівськоїу Харкові, буде припинений з 9:00 до 16:00 9 червня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

На цей період трамвай №7 курсуватиме так: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – розворотне коло «Новоселівка».


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