Суспільство

У Міндовкілля заявили, що Росія завдала екології України збитків на понад ₴2,6 трильйона 
14 Жовтня 2024 19:10
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екологія, рф, україна
Світлана Гринчук / Фото з відкритих джерел

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ станом на вересень 2024 року зафіксовано понад 6 тис. екологічних злочинів, завдана шкода оцінюється у 2,6 – 2,7 трлн грн.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

“Уже зафіксовано понад 6 тис. різних кейсів. За підрахунками, це десь 2,6-2,7 трлн гривень. Шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті, тому що це величезна кількість пошкоджених та знищених сільськогосподарських земель, лісових угідь природоохоронного та промислового статусу, забруднених басейнів наших водних артерій”, – сказала Гринчук.

Кількість замінованих лісів оцінюється у 0,5 млн га. Наразі 20% природоохоронних територій України перебувають під окупацією або в зоні бойових дій. Орієнтовна шкода природно-заповідному фонду України становить майже 650 млрд грн.


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