У Ленінградській області РФ підірвали залізничну колію з військовим вантажем — розвідка

Вранці 7 жовтня на залізничному перегоні «Строганово–Мшинська» у Ленінградській області Росії стався підрив колії, після чого зійшли з рейок локомотив і кілька вагонів потяга, що перевозив військовий вантаж.

Як повідомило джерело «Української правди» в Головному управлінні розвідки Міноборони України, вибух став результатом «успішно проведеної спецоперації невідомих партизанів», яким вдалося паралізувати рух поїздів на напрямку Санкт-Петербург – Псков.

Російська залізниця заявила, що рух потягів на перегоні «Строганово–Мшинська» призупинено через «технічні причини». Вантажні та пасажирські поїзди прямують в обхід, через що спостерігаються затримки на кілька годин.

За відкритими джерелами, на місці інциденту працюють російські спецслужби, які розчищають колії від перекинутих вагонів. Фото та відео з місця події наразі відсутні, оскільки в районі аварії повністю вимкнено інтернет, зазначає джерело «Української правди» у розвідці.