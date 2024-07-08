Суспільство

У Києві 10 загиблих і 35 поранених, під завалами є люди − КМВА
8 Липня 2024 13:30
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загиблі, київ, ракетний удар
Наслідки удару / Telegram

Внаслідок російського ракетного удару по Києву 10 людей загинули та 35 постраждали, під завалами лікарні Охматдит можуть бути люди.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко у Telegram, глава МВС Ігор Клименко в ефірі марафону новин, ДСНС у Facebook, ОГП у Telegram. 

Об 11:28 начальник КМВА повідомив, що відомо про 3 загиблих та 9 поранених, але за 3 хвилини додав, що загиблих уже 5. 

Кличко уточнив, що кількість постраждалих також зросла. Було відомо про 11 постраждалих, 8 з яких у лікарнях.

Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив про 7 загиблих у результаті удару у Києві.  

“На даний момент маємо 7 загиблих. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. І безпосередньо тут, у дитячій лікарні Охматдит, теж. На локації Охматдит 2 загиблих і 5 загиблих у Солом’янському районні − це житловий будинок і торговий центр”.

Він також повідомив, що кілька хвилин тому дістали одну людину з-під завалів живою. Пошук людей триває. За даними Клименка, поранені наразі 15 мешканців Києва.

Ще за кілька хвилин Попко уточнив, що загинули 8 людей.

“Попередня інформація − 8 загиблих. Ми знаходимося на території лікарні Охматдит. Триває розбирання руйнувань. Є інформація, що під завалами є люди, можливо, діти”.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили про 9 загиблих. Ще за якийсь час у КМВА повідомили 10 загиблих та 35 постраждалих.

У ДСНС відзначили, що ліквідація наслідків ворожого обстрілу у столиці триває. 

Рятувальні роботи продовжуються у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста. 

Зокрема, у Шевченківському районі ліквідували пожежу на площі 1500 кв.м.  За даними ДСНС, у саме в цьому районі 5 осіб загинуло та 4 травмовано. Травмованих передали лікарям для подальшої госпіталізації. 

На місцях подій працюють 213 рятувальників та 43 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.  
За даними ДСНС, у Києві вже 25 поранених.


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