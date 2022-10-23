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У Херсоні пролунав вибух: окупанти повідомляють про “теракт”

23 Жовтня 2022 16:51
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вибух, херсон

У тимчасово окупованому Херсоні в неділю, 23 жовтня, було чути вибух. У місті нібито міг статися “теракт”.

Про це повідомляє пропагандистський Telegram-канал.

За їхньою інформацією, у Херсоні в один з автомобілів заклали вибухівку. У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. При цьому даних про загиблих чи постраждалих наразі немає.

У місцевому виданні “Мост” розповідають, що вибух пролунав у районі вулиці Чорноморської. З чим він пов’язаний – поки що невідомо.

Пропагандистські ЗМІ розповідають, що ціллю “теракту” нібито був “начальник місцевого СІЗО” Олег Тютюрай, але він “не постраждав”.

При цьому вони зазначають, що в результаті надзвичайної події “загинула одна людина і ще троє отримали поранення”.


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