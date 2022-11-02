У Харкові затримано серійного грабіжника теплопунктів

Молодий хлопець намагався вкрасти автоматику з індивідуального теплового пункту у підвалі одного з будинків міста Харкова.

Як повідомили в КП «Харківські теплові мережі», співробітники служби безпеки, режиму та зв’язку підприємства спочатку провели власне розслідування, попередньо встановивши особу підозрюваного, і допомогли правоохоронцям спіймати крадія. Сума збитків могла б скласти 40 тис. грн.

«21-річний чоловік встиг розграбувати тепловий пункт, встановлений у підвалі будинку за проектом Світового банку. Сім манометрів, а також крани і з’єднувальні труби для них правоохоронці знайшли у валізі крадія на місці злочину. Того ж дня за даним фактом була порушена кримінальна справа. Зараз чоловік затриманий у порядку ст. 208 КК України і перебуває у слідчому ізоляторі», – зазначили у ХТМ.

На підприємстві повідомили, що чоловіка підозрюють у серії правопорушень, які завдали чимало збитків КП під час війни. Крім того, півтора місяці тому за подібний злочин був затриманий брат підозрюваного.

«Харків’янам варто звертати увагу на незнайомих людей, які намагаються залізти у підвал. Якщо є підозра щодо крадіжки, то необхідно повідомити про це поліцію. Опалювальний сезон і так буде складним, а втрата обладнання його точно не полегшить», – зазначили на підприємстві.