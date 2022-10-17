У Харкові трамвай №8 два дні не курсуватиме по Плеханівській, а №3 змінить маршрут

Рух трамваїв по вул. Плеханівській, на ділянці від вул. Молочної до вул. Молодої Гвардії, буде заборонено щодня з 9:00 до 16:00 18-19 жовтня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамвай №8 курсуватиме наступним чином:

частина 1: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – Сабурова дача;

частина 2: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – зупиночний пункт «вул. Польова» (висадка пасажирів) – вул. Молодої Гвардії (посадка пасажирів) – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «вул. Одеська».

Повідомляється також, що рух трамваїв по вул. Полтавський Шлях та вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде заборонено щодня з 9:00 до 17:00 з 18 до 22 жовтня.

Це пов’язано із ремонтом обладнання КП «Харківський метрополітен».

На час робіт трамвай №3 курсуватиме так:

розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергїївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».