Суспільство

У четвер по всій Україні очікується мокрий сніг із дощем

13 Грудня 2023 14:24
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Помірні мокрий сніг і дощ очікуються на всій території України 14 грудня, подекуди ожеледиця, налипання мокрого снігу, у південній частині переважно дощі.

Як повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентр, уночі в Карпатах і Закарпатті, вдень у північно-східних областях сильні опади.

На дорогах, крім півдня країни, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний із переходом у північно-західний, 7-12 м/с, у південних, центральних і північно-східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла (вночі на сході та північному сході 1-6° морозу), вдень на Закарпатті та в центральних областях 3-8° тепла, у південній частині 8-13° тепла.

У Києві в четвер мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний із переходом у північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.

У п’ятницю, 15 грудня, у південній частині, східних і південно-східних областях хмарно, вночі помірний, удень невеликий дощ, температура вночі та вдень 3-8° тепла.

На решті територій України хмарно з проясненнями, без опадів (лише вночі в Чернігівській, Сумській та Полтавській областях мокрий сніг із дощем, ожеледиця), температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних областях 0-5° морозу.

На дорогах країни, крім сходу та південного сходу, ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, вночі 15 грудня на Лівобережжі південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

У Києві 15 грудня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° морозу.


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