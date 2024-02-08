У Білому домі прокоментували інтервʼю Путіна американському ведучому Карлсону

У Білому домі заявили, що президенту РФ Володимиру Путіну не слід давати ще одного рупора для виправдання його війни в Україні після того, як колишній ведучий американського ток-шоу Такер Карлсон взяв інтерв’ю у російського лідера.

Про це повідомив Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Колишній ведучий Fox News та ключовий союзник кандидата на президентських виборах 2024 року Дональда Трампа, до того ж гучний противник американської військової допомоги Україні, приїхав до Москви для першого інтерв’ю Путіна із західним журналістом після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

“Усі повинні усвідомити, що Путін зробив в Україні, а також абсолютно фіктивні та безглузді причини, якими він намагався це виправдати. Я не думаю, що нам потрібно ще одне інтерв’ю з Володимиром Путіним, щоб зрозуміти його жорстокість”, — сказав Кірбі.

Карлсон заявив, що інтерв’ю з російським президентом буде доступним 9 лютого о третій ночі за київським часом. Воно транслюватиметься на його сайті.

Візит Карлсона до Москви активно висвітлювався російськими державними ЗМІ, які протягом тривалого часу висвітлювали антиукраїнські висловлювання американської знаменитості.

Доступ Карлсона до Путіна сильно контрастує з обмеженнями щодо інших іноземних журналістів у Росії, де зараз ув’язнено двоє громадян США — репортер The Wall Street Journal Еван Гершковіч і Алсу Курмашева з Радіо Вільна Європа.