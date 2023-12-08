У багатьох областях України на вихідних очікуються снігопади

У південно-східній частині України в суботу, 9 грудня, очікується дощ і мокрий сніг, ожеледиця, у північно-східних областях сніг, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на більшій частині території країни на дорогах подекуди ожеледиця, у західних і північних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, у Карпатах до 10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у південній частині країни вночі та вдень 0-5° тепла, у Криму 4-9° тепла.

У Києві в суботу, 9 грудня, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.

У неділю, 10 грудня, у східних, північно-східних, удень подекуди й у західних областях України очікується невеликий сніг, мокрий сніг, на решті території без суттєвих опадів. На дорогах, крім південних областей, місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни вночі близько 0°, удень 1-5° тепла.

У Києві в неділю, 10 грудня, без суттєвих опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.