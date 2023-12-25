Тренд року: конвектори водяного опалення чорного кольору

Підлогові конвектори – просте та ефективне рішення для обігріву приміщення. Такі пристрої досить компактні, займають небагато місця. Їх часто використовують для приміщень, де потрібна велика теплова потужність, а звичайний радіатор розмістити неможливо чи незручно. Напольні конвектори на ніжках ідеально підходять для встановлення в наступних місцях:

приміщеннях, які мають велику площу та низькі підвіконня;

приватних будинках зі скляними дверима та панорамними вікнами;

офісах, інтер’єри яких оформлені в сучасному мінімалістичному стилі;

магазинах та торгових центрах з великими вітринами;

багатоповерхових житлових новобудовах.

Іноді дизайн приміщення вимагає встановлення обігрівачів ексклюзивного дизайну, наприклад, приладів певного кольору.

Чорні внутрішньопідлогові конвектори

Якщо інтер’єр приміщення витриманий у певному кольорі, наприклад, у чорному, там можна встановити внутрішньопідлоговий конвектор у тому ж кольоровому варіанті. Добре рішення пропонує український виробник Carrera. В асортименті продукції цього бренду є стильні естетичні напольні та внутрішньопідлогові чорні конвектори. Це високоякісні прилади, яким властиві економічність, відмінний дизайн та доступна вартість.

Вбудовані в підлогу конвектори – гідна заміна класичним моделям, адже вони в змозі створити в приміщенні бажаний комфортний мікроклімат. Утворюючи завісу з теплого повітря, обігрівач запобігає проникненню холодних потоків, що рухаються від вікна або дверей, і так мінімізує втрати енергії.

Прилади торгової марки Carrera мають високі теплові показники. Потужність цих підлогових обігрівачів регулюється різними способами:

в ручному режимі;

в автоматичному режимі, змінюючи швидкість проходження або температуру теплоносія в системі.

Можуть бути основним джерелом обігріву приміщення, також їх можна комбінувати з іншими опалювальними приладами.

Модифікації конвекторів Carrera

Існують моделі підлогових конвекторів, що відрізняються між собою типом підключення до опалювальної системи. Обігрівачі з нижнім підключенням встановлюють у приміщеннях, де труби виведені із підлоги. Прилади з бічним підключенням розраховані для приміщень, де труби опалення виходять зі стіни.

Також є моделі з різними конструкційними нюансами: