Тренд року: конвектори водяного опалення чорного кольору

Підлогові конвектори – просте та ефективне рішення для обігріву приміщення. Такі пристрої досить компактні, займають небагато місця. Їх часто використовують для приміщень, де потрібна велика теплова потужність, а звичайний радіатор розмістити неможливо чи незручно. Напольні конвектори на ніжках ідеально підходять для встановлення в наступних місцях:
- приміщеннях, які мають велику площу та низькі підвіконня;
- приватних будинках зі скляними дверима та панорамними вікнами;
- офісах, інтер’єри яких оформлені в сучасному мінімалістичному стилі;
- магазинах та торгових центрах з великими вітринами;
- багатоповерхових житлових новобудовах.
Іноді дизайн приміщення вимагає встановлення обігрівачів ексклюзивного дизайну, наприклад, приладів певного кольору.
Чорні внутрішньопідлогові конвектори
Якщо інтер’єр приміщення витриманий у певному кольорі, наприклад, у чорному, там можна встановити внутрішньопідлоговий конвектор у тому ж кольоровому варіанті. Добре рішення пропонує український виробник Carrera. В асортименті продукції цього бренду є стильні естетичні напольні та внутрішньопідлогові чорні конвектори. Це високоякісні прилади, яким властиві економічність, відмінний дизайн та доступна вартість.
Вбудовані в підлогу конвектори – гідна заміна класичним моделям, адже вони в змозі створити в приміщенні бажаний комфортний мікроклімат. Утворюючи завісу з теплого повітря, обігрівач запобігає проникненню холодних потоків, що рухаються від вікна або дверей, і так мінімізує втрати енергії.
Прилади торгової марки Carrera мають високі теплові показники. Потужність цих підлогових обігрівачів регулюється різними способами:
- в ручному режимі;
- в автоматичному режимі, змінюючи швидкість проходження або температуру теплоносія в системі.
Можуть бути основним джерелом обігріву приміщення, також їх можна комбінувати з іншими опалювальними приладами.
Модифікації конвекторів Carrera
Існують моделі підлогових конвекторів, що відрізняються між собою типом підключення до опалювальної системи. Обігрівачі з нижнім підключенням встановлюють у приміщеннях, де труби виведені із підлоги. Прилади з бічним підключенням розраховані для приміщень, де труби опалення виходять зі стіни.
Також є моделі з різними конструкційними нюансами:
- Лінійні батареї компактні, мають лаконічний та вишуканий дизайн. Вони виготовлені з міцного металу, мають кілька варіантів підключення і швидко нагрівають приміщення. Такі конвектори встановлюють у невеликих квартирах та просторих будинках як із центральним, так і з автономним опаленням.
- Плоскі конвектори мають естетичний вигляд і дуже зручні у догляді. Вони чудово підходять для приміщень з маленькою площею та для приміщень, де потрібно максимально заощаджувати простір.
- Панельні прилади — естетичне рішення, яке вписується в будь-який інтер’єрний стиль. Ці функціональні батареї мають низьку теплову інерцію та забезпечують хорошу тепловіддачу.