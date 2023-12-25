Техно

Тренд року: конвектори водяного опалення чорного кольору

25 Грудня 2023 10:45
  На правах реклами

Підлогові конвектори – просте та ефективне рішення для обігріву приміщення. Такі пристрої досить компактні, займають небагато місця. Їх часто використовують для приміщень, де потрібна велика теплова потужність, а звичайний радіатор розмістити неможливо чи незручно. Напольні конвектори на ніжках ідеально підходять для встановлення в наступних місцях:

  • приміщеннях, які мають велику площу та низькі підвіконня;
  • приватних будинках зі скляними дверима та панорамними вікнами;
  • офісах, інтер’єри яких оформлені в сучасному мінімалістичному стилі;
  • магазинах та торгових центрах з великими вітринами;
  • багатоповерхових житлових новобудовах.

Іноді дизайн приміщення вимагає встановлення обігрівачів ексклюзивного дизайну, наприклад, приладів певного кольору.

Чорні внутрішньопідлогові конвектори

Якщо інтер’єр приміщення витриманий у певному кольорі, наприклад, у чорному, там можна встановити внутрішньопідлоговий конвектор у тому ж кольоровому варіанті. Добре рішення пропонує український виробник Carrera. В асортименті продукції цього бренду є стильні естетичні напольні та внутрішньопідлогові чорні конвектори. Це високоякісні прилади, яким властиві економічність, відмінний дизайн та доступна вартість.

Вбудовані в підлогу конвектори – гідна заміна класичним моделям, адже вони в змозі створити в приміщенні бажаний комфортний мікроклімат. Утворюючи завісу з теплого повітря, обігрівач запобігає проникненню холодних потоків, що рухаються від вікна або дверей, і так мінімізує втрати енергії.

Прилади торгової марки Carrera мають високі теплові показники. Потужність цих підлогових обігрівачів регулюється різними способами:

  • в ручному режимі;
  • в автоматичному режимі, змінюючи швидкість проходження або температуру теплоносія в системі.

Можуть бути основним джерелом обігріву приміщення, також їх можна комбінувати з іншими опалювальними приладами.

Модифікації конвекторів Carrera

Існують моделі підлогових конвекторів, що відрізняються між собою типом підключення до опалювальної системи. Обігрівачі з нижнім підключенням встановлюють у приміщеннях, де труби виведені із підлоги. Прилади з бічним підключенням розраховані для приміщень, де труби опалення виходять зі стіни.

Також є моделі з різними конструкційними нюансами:

  • Лінійні батареї компактні, мають лаконічний та вишуканий дизайн. Вони виготовлені з міцного металу, мають кілька варіантів підключення і швидко нагрівають приміщення. Такі конвектори встановлюють у невеликих квартирах та просторих будинках як із центральним, так і з автономним опаленням.
  • Плоскі конвектори мають естетичний вигляд і дуже зручні у догляді. Вони чудово підходять для приміщень з маленькою площею та для приміщень, де потрібно максимально заощаджувати простір.
  • Панельні прилади — естетичне рішення, яке вписується в будь-який інтер’єрний стиль. Ці функціональні батареї мають низьку теплову інерцію та забезпечують хорошу тепловіддачу.

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Грудня 2023 14:44

Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових
25 Грудня 2023 15:13

Синєгубов не виключає повторний наступ на Харків
25 Грудня 2023 13:45

Латвія передала Україні три сотні автомобілів, вилучених у п’яних водіїв
25 Грудня 2023 12:41

Україна отримала $1,34 млрд на підтримку соціальної сфери
25 Грудня 2023 12:23

ISW: Російські десантники зазнають суттєвих втрат біля Кринок
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
усі думки