Трамвай №8 тимчасово змінить маршрут

Рух трамваїв на пр. Героїв Сталінграда в Харкові, на ділянці від розворотного кола «вул. Одеська» до вул. Морозова, та на вул. Морозова, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до вул. Плеханівської, буде припинений з 9:00 до 15:00 7 березня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури міськради, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «602 м/р» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників.