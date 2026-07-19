The Rolling Stones зрівнялися з The Beatles за кількістю альбомів №1 у Британії

Новий альбом The Rolling Stones «Foreign Tongues» очолив британський Official Albums Chart. Це 15-та платівка гурту, яка посіла перше місце, завдяки чому музиканти зрівнялися за цим показником із The Beatles.

Про це повідомляє Reuters.

«Foreign Tongues» став 25-м студійним альбомом The Rolling Stones. Платівка вийшла 10 липня.

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У записі альбому взяли участь Пол Маккартні, фронтмен The Cure Роберт Сміт і барабанщик Red Hot Chili Peppers Чад Сміт.

На платівці також звучить покійний барабанщик The Rolling Stones Чарлі Воттс. Для альбому використали матеріал з однієї з його останніх студійних сесій перед смертю у 2021 році.

Попереднього разу The Rolling Stones очолювали британський альбомний чарт у 2023 році з платівкою «Hackney Diamonds». Вона згодом отримала премію «Греммі» у категорії найкращого рок-альбому.

Під час презентації «Foreign Tongues» у Лондоні Мік Джаггер і Ронні Вуд заявили, що хотіли б вирушити з новим альбомом у тур.

«Ми з Ронні дуже цього хочемо, тому сподіваємося побачити всіх на концертах», — сказав 82-річний Джаггер у коментарі Reuters.