Новітня гігабітна пасивна оптична мережа (GPON) є оптимальним варіантом для створення як домашньої, так і офісної мережі. Ця технологія дає можливість досягати швидкості передачі даних до 1 000 Мбіт/с. А Starlink — це унікальна платформа супутникового інтернету компанії SpaceX, засновником якої є американський мільярдер Ілон Маск.

Першу групу в складі 60 супутників спеціалісти вивели на орбіту весною 2019 року. Через Starlink можна спілкуватись, працювати та навіть грати в ВІП казино. На сьогодні їх уже близько двох тисяч, а вже до 2027 року компанія SpaceX планує збільшити їх кількість майже до 42 тисяч. Як стверджують спеціалісти, платформа покриє інтернетом практично всю планету.

Як приєднатися до GPON?

Великою перевагою технології GPON є те, що при її підключенні кабель проводять безпосередньо в приміщенні абонента. Це виключає можливості збоїв у роботі системи та гарантує стабільно високу швидкість. При цьому одного роутера достатньо для одночасного підключення кількох послуг. Система GPON має ряд позитивних характеристик:

Достатня швидкість (1000 Мбіт/с). Це дає можливість ефективно користуватися Інтернетом. Мультисервіс (підключення до одного терміналу дає можливість одночасно використовувати інтернет, телефонію і телебачення). Безпечний доступ до Інтернету (створений високий рівень захисту). Інформаційна підтримка онлайн (налаштувати обладнання можливо самостійно). Стабільність сигналу (безперервна робота системи, не дивлячись на одночасне використання кількох пристроїв). Потужність. Компактність.

Варто зазначити, що система GPON забезпечена захистом від впливу зовнішніх факторів (перегрів обладнання, перепади напруги, забруднення, надмірна вологість). Вона також дає можливість розширення та вдосконалення мережі абонентів.

Як приєднатися до Starlink?

Підключення до системи Starlink передбачає встановлення спеціального обладнання. Воно є доволі дорогим, проте користувачі отримують стабільний швидкісний інтернет, який працює навіть в самих несприятливих погодних умовах. Швидкість передачі даних залежать від наявності супутників та відстані до найближчої наземної станції. Для отримання сигналу в Україні використовується польська або німецька станція, оскільки власної ми наразі не маємо. Тому на сході буде гірший зв’язок, ніж на заході.

Щоб приєднатися до мережі Starlink, потрібен термінал (має вигляд невеликої супутникової тарілки), а також штатив та роутер. Передбачено встановлення додатка, який визначає, куди найкраще поставити тарілку. Один термінал можна переміщувати та використовувати на різних локаціях, навіть в дорозі.

У тих країнах, де система функціонує, встановлено наземні станції-шлюзи. Суть полягає в тому, що вони повинні знаходитися в зоні досяжності користувача, який бажає приєднатися до мережі. Саме тому кількість таких шлюзів є принциповою, як і кількість супутників у небі. Наразі шлюзи встановлено не всюди, але їхня мережа поступово зростає.