Синоптики розповіли про погоду в останні дні літа

Суспільство

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Жовна сива – вид птахів роду Жовна родини Дятлових / Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

В Україні в п’ятницю, 30 серпня, буде сухо і спекотно, короткочасний дощ і гроза очікуються місцями лише в південній частині, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°, удень 28-33°, на високогір’ї Карпат вночі 10-15°, удень 14-19°.

У Києві 30 серпня – без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 17-19°, удень 30-32°.

У суботу, 31 серпня, на більшій частині України буде сухо, лише на півдні місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, на півдні та сході країни окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°; удень 28-33°.

Прогноз погоди щодо Києва на 31 серпня – без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, удень 30-32°.


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