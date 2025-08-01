        Політика

        Свириденко ініціювала створення комісії для обрання голови митниці

        Федір Олексієв
        1 Серпня 2025 16:37
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        Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко / Фото: Кабмін
        Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко / Фото: Кабмін

        Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченку підготувати на наступне засідання уряду рішення про створення конкурсної комісії для обрання голови Державної митної служби.

        Про це вона повідомила у соцмережах, наголосивши на необхідності прозорого та професійного конкурсу.

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        “Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідатиме стандартам ЄС і чесно працюватиме на наповнення бюджету”, — зазначила очільниця уряду.

        Нагадаємо, закон про реформу митниці ухвалили ще восени минулого року. Президент Зеленський підписав його невдовзі після голосування в парламенті.

        Документ передбачає перезавантаження ДМС: відкритий конкурс за участі міжнародних партнерів для призначення голови служби, переатестацію всіх працівників упродовж 18 місяців після призначення керівника, а також посилення незалежності очільника — звільнення можливе лише за результатами аудиту.

        Цей закон є частиною зобов’язань України перед міжнародними партнерами. Однак фактична реалізація реформи досі не розпочалась.


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