Суспільство

Свого часу наші пращури палили Москву, ― Буданов

22 Вересня 2023 11:00
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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про фактори, які гарантували успіх Слобожанської наступальної операції.

В інтерв’ю Дмитрові Комарову для проекту «Рік. Харківщина» Кирило  Буданов заявив, що ключову роль у звільненні області зіграли «раптовість, швидкість і рішучість дій» Сил безпеки та оборони України.

Також начальник ГУР МО України описав кремлівські методики, які держава-агресор використовує під час спроб окупації чужих територій ― головним інструментом для росіян слугує підміна реальності.

«Починається вона зазвичай зі зміни історії. Вони починають штучно вигадувати історію для регіонів. Розповідають, що їхньої історії не існує, вона неправильна, що все це історично російські землі, що немає там таких народів», ― пояснив Буданов.

Він додав, що Україна повинна повернути свою історію. 

«Це ми Київська Русь. Звідси все пішло. Це наші пращури і москву палили свого часу. Русь у ті часи в Константинополь заходила. Нам треба повернути свою історію, а вона ― славетна», ― наголосив керівник Воєнної розвідки України.


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