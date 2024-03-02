Суспільство

США продовжили дію гуманітарних дозволів на вʼїзд для українців

2 Березня 2024 16:06
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біженці
Українці йдуть зі своїми речами до пункту пропуску Сан-Ісідро на американсько-мексиканському кордоні в Тіхуані, Мексика, 2 квітня 2022 року / Фото Reuters

США продовжили термін дії перебування українських шукачів притулку на території Сполучених Штатів терміном до 2 років.

Це стосується українців, які перебувають там на підставі так званих гуманітарних дозволів на в’їзд, повідомляє пресслужба Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову.

Право на поновлення свого дозволу на перебування отримали українці, які прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U) – спрощеною ініціативою з надання громадянам України гуманітарного дозволу на в’їзд до США, або отримали гуманітарний дозвіл на в’їзд у пунктах пропуску через державний кордон США в період із 11 лютого до 25 квітня 2022 року.

“Зазначимо, що гуманітарний дозвіл на в’їзд є одним із найпоширеніших і часто використовуваних видів особливого статусу для в’їзду. Цей вид спеціального дозволу дає право на в’їзд до Сполучених Штатів і надається з міркувань гуманітарних причин для осіб, які, відповідно до законодавства, не мають звичайного права на в’їзд до США”, – зазначено в повідомленні міністерства.


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