США підтверджують, що РФ використовує у війні китайські боєприпаси

Сполучені Штати підтвердили, що китайські боєприпаси використовувалися на полях битв в Україні, і підозрюють, що вони були випущені російськими військами, повідомили урядові джерела в п’ятницю.

Чи були боєприпаси поставлені Китаєм, залишається незрозумілим, повідомили джерела в адміністрації США, додавши, що Вашингтон готовий вжити заходів, якщо буде підтверджено, що Пекін здійснював поставки, повідомляє Кyodo.

Вашингтон володіє розвідданими, які вказують на те, що Пекін розглядає можливість відправки зброї та боєприпасів до Росії.

«Це те, за чим ми пильні і продовжуємо уважно стежити», — сказав представник Державного департаменту США.

Згідно з джерелами, Сполучені Штати повідомили деяких своїх партнерів про підтвердження.

Підтвердження надійшло, оскільки президент Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Москву з триденним державним візитом з понеділка. Багато хто очікує, що під час своєї першої поїздки до Росії з початку її вторгнення в Україну в лютому минулого року Сі підтвердить свої тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Під час переговорів із Сі президент США Джо Байден попередив його про серйозні наслідки, якщо Китай надасть військову підтримку Росії у війні в Україні.

Уряд США встановив, що знайдені в Україні боєприпаси були вироблені в Китаї після аналізу їх складу та інших факторів, повідомили джерела.

Однак вони не розголошують, які боєприпаси були знайдені.

Оскільки війна в Україні йде на другий рік, підтвердження може ще більше розпалити напруженість між Сполученими Штатами та Китаєм. Раніше цього тижня Байден заявив, що розраховує незабаром поговорити з Сі, не уточнюючи подробиць.

Китай все частіше намагається представити себе як нейтрального мирного посередника і неодноразово заперечував будь-які наміри постачати Росії зброю для війни в Україні. Але вона ухилилася від засудження російського вторгнення.

У міру загострення бойових дій на сході України західні офіційні особи заявили, що російські війська та група найманців Вагнера, які воюють за Кремль, борються з нестачею снарядів.

Засновник приватної військової компанії Євген Пригожин минулого місяця звинуватив російські військові та Міноборони в недостатньому забезпеченні своїх бійців амуніцією.

Хоча українська армія також стикається з нестачею, за даними джерел, найманці намагаються відволікати зброю від своїх операцій в інших країнах для використання у війні, що триває.

Американський інформаційний сайт Politico цього тижня повідомив, що китайські компанії надіслали російським організаціям 1000 штурмових гвинтівок, запчастин для безпілотників та іншого обладнання, яке може використовуватися у військових цілях.

Митні дані показали, що поставки були здійснені в період з червня по грудень минулого року, повідомляє Politico.

Зазначається, що дані не показують, чи були предмети направлені до Росії спеціально для допомоги її військовим зусиллям в Україні.

«Ми все ще відчуваємо той самий рівень занепокоєння, що й минулого тижня, щодо можливості постачання Китаєм смертоносної зброї та смертоносних можливостей Росії», — заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі на брифінгу для преси в п’ятницю. «Ми все ще не віримо, що вони зняли це зі столу».