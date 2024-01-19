Політика

Спроби росіян наступати наразі не дали жодного прориву, ― Буданов

19 Січня 2024 16:55
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буданов, війна

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов в коментарі для видання Financial Times розповів про нинішнє становище держави-агресора та найближчі пріоритети у російсько-українській війні.

За його словами, спроби росіян наступати на східному фронті, які тривають з осені 2023 року, наразі не дали жодного прориву.

“Остання їхня спроба [наступати] триває вже два місяці. Фактично, безрезультатно”, ― сказав начальник ГУР МО України.

Також він повідомив, що чисельність втрат росіян на фронті під Авдіївкою в останні декілька тижнів значно зросла.

Кирило Буданов висловив сумнів у спроможності терористичної москви еквівалентно покривати втрати своїх військ і снарядів, навіть за підтримки північної кореї.

Керівник  української спецслужби наголосив на необхідності продовжувати тиск на росію, зокрема в Криму ― атакувати з повітря, використовувати морські ударні безпілотники та проводити таємні спецоперації.

“Наші підрозділи [минулого року] неодноразово входили до Криму”, ― нагадав Кирило Буданов, додавши, що активні дії спецпризначенців триватимуть і надалі.

Як пояснив начальник ГУР МО України, одним із пріоритетів відповідних місій є руйнування логістики російської окупаційної  армії на тимчасово окупованому півострові.


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