Ставки на киберспорт для новичков

Киберспорт имеет огромную базу фанатов и поклонников. Аудитория его растет с каждым днем. БК подхватили этот тренд (кто-то раньше, кто-то чуть позже) и внедрили возможность ставок и прогнозов на турниры в свои сервисы.

Это породило большой приток аудитории и новых беттеров. Геймерское сообщество не стало исключением. Многие игроки, кто хорош в каких-то играх (а то и сразу в нескольких) отправились делать свои первые прогнозы, делать ставки, но не всегда выигрывать. Уметь играть и делать ставки – не одно и тоже.

И мы поговорим о том, как геймерам и начинающим беттерам, которые решили зарабатывать на ставках на сайте https://gbett1.net/uk-ua, сделать свои первые шаги в сфере так, чтобы не разочароваться в беттинге.

Советы новичкам по беттингу на киберспортивные турниры

Как уже было сказано, игра и ставки – это разные вещи, хоть и тесно связаны между собой. Почему опытный игрок не всегда может успешно сделать прогноз, вывести средства?

Новая индустрия – новые механики и особенности. Пользователю нужно время, чтобы адаптироваться на новом ресурсе или площадке (как с выходом нового патча в игре). И мы приготовили несколько советов по вхождению в прогнозы и первым ставкам.

1 Совет. Выбирайте только проверенные площадки для беттинга. Важный момент, ведь ненадежные БУ могут обманывать пользователей, не прописывать все условия участия в прогнозах, не переводить средства, брать большие комиссии. Первое, что нужно проверить – лицензию и ее срок действия. Если она действительна, то за аспект надежности (от сохранности личных данных, до анонимности) можно не переживать.

2 Совет. Бонусы. Система бонусов очень гибкая и рассчитана на разных беттеров: от новичков до профи. Для новичков бонусы хороши тем, что помогут выигрывать больше на первых ставках, увеличивая их вложения. Как правило, новые клиенты не вносят большие суммы на первые депозиты, а бонусы помогут это исправить. Да и отыграть их не так сложно, если внимательно прочесть правила и условия.

3 Совет. Не спешите делать крупные ставки. Ошибка многих новичков – желание сорвать огромный куш. Когда беттер попадает на сайт и видит пул игр, вариантов ставок и разных комбинаций прогнозов, он теряется и начинает ориентироваться только по тегам команд. Он видит явного фаворита, который играет с новичком и делает выбор в пользу фаворитов, без анализа ситуации, просмотра серии матчей, турнира и даже состава. При том, что формат турнира может подразумевать исход «ничья», например. Независимо от того, насколько много беттер кладет на свой депозит, первые ставки лучше делать небольшими и посмотреть на то, как работает система, проверить ее работоспособность, убедиться в своих стратегиях ставок и так далее.

4 Совет. Выбор варианта ставок. Их очень много, поэтому новички теряются и нередко «прогорают». Есть большое число факторов, которые помогают заработать опытным беттерам, а новичков путают. Поэтому, можем посоветовать новичкам начать с простых форматов прогноза.

Исход матча. Где нужно указать только команду победителя;

Исход с ничьей. Аналогичный формат, только с возможностью финала матча в «ничью». Встречается только в форматах, где игроки играют четное число карт между собой;

Ставки на число раундов;

Ставки на число фрагов;

Ставки формата «Тотал».