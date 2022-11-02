“Шахтар” – “РБ Лейпциг”: прогноз на матч Ліги чемпіонів

2-го листопада о 20.45 у матчі Ліги чемпіонів зіграють «Шахтар» та німецький «РБ Лейпциг». Чи зможуть «гірники» нав’язати свій футбол?

Донецький «Шахтар» знає, що лише перемога в останньому груповому матчі Ліги чемпіонів УЄФА дає право зіграти у 1/8 фіналу вперше із сезону 2017/18. Команда Ігоря Йовічевіча відстає від суперника з Лейпцига на три очки, за рахунок перемоги в першому етапі з рахунком 4:1 український клуб має шанс пробити дорогу на друге місце.

Сербський наставник «гірників» закликає вболівальників підтримати команду, навіть незважаючи на те, що гра пройде у столиці Польщі. В останньому матчі чемпіонату України «помаранчево-чорні» зіграли внічию з «Олександрією», що в результаті принесло шість вікторій та два мирні результати, що відповідає 20 очкам і другому рядку в турнірній таблиці. Непогано зіграла атака, яка вирізнялася 18 разів.

Наступний матч в рамках турніру УПЛ у донецького клубу запланований на 5-те листопада. Підопічні Йовічевича прийматимуть петровського «Інгульця». Дізнатись про турнірну таблицю українського турніру, а також те, як проходять матчі УПЛ та прочитати прогнози на них з коефіцієнтами від букмекерів можна за посиланням – https://odds.ru/football/tournament/ukraine/premier-league/12/.

Минулого тижня «РБ Лейпциг» приголомшив своїх шанувальників перемогою над мадридським «Реалом» (3:2), при цьому головний тренер німецького клубу заявив, що вони ще не закінчили: «Ми маємо спробувати зробити останній крок у Варшаві».

Перед цією грою у «биків» після п’яти турів три перемоги та по дев’ять пропущених та забитих м’ячів, що у підсумку відповідає другій позиції у турнірній таблиці.

«Ред Буллз» в даний час перебувають у блискучій формі, обігравши леверкузенський «Байєр» з рахунком 2:0 у Бундеслізі на вихідних, здобувши сім перемог в останніх дев’яти матчах. На рахунку «червоних бугаїв» у національній першості п’ять перемог та чотири нічиї, які відповідають шостій позиції у турнірній таблиці. Також не можна не відзначити 22 забиті м’ячі.

У цьому матчі на нас чекає битва за місце у плей-офф Ліги чемпіонів, що лише додасть бажання та мотивації противникам. Експерти вважають, що донецький клуб ні в чому не поступається «Ред Буллз» і українська команда зуміє повторити сценарій першого поєдинку за рахунок підтримки трибун і величезної самовіддачі.

Перед початком групового етапу ніхто не вірив в успіх «гірників», які вже в першому турі довели, що команда має серйозний потенціал і здатна на рівних боротися за місце у головному клубному турнірі Європи. Швидше за все, за рахунок надмотивації «помаранчево-чорні» зможуть потішити важливу перемогу.