ЧС-2022 може стати останнім для де Брюйне

Півзахисник Кевін де Брюйне натякнув, що чемпіонат світу у Катарі стане для нього останнім у кар’єрі.

Як розповів Кевін де Брюйне, йому вже 31 рік, і, очевидно, що він не знає, що станеться за чотири роки. Це буде вже третій чемпіонат світу, де буде виступати де Брюйне. І, як заявив футболіст, він розуміє, що його час у збірній Бельгії добігає кінця. Але Кевін додав, що не обговорює це із товаришами по команді тому, що у них надто напружений графік.

Слід додати, що збірна Бельгії зіграє зі збірною Канади в рамках Чемпіонату світу з футболу 2022. Матч запланований на 23-те листопада о 21:00. Прочитати цікаві прогнози на матчі ЧМ від експертів разом з різними комбінаціями та варіантами ставок в букмекерів можна на сайті Vseprosport.ru.

Нагадаємо, що на днях стало відомо, хто претендує на приз найкращому гравцю АПЛ у вересні. Так, до списку номінантів увійшов і де Брюне. Крім знаменитого бельгійця у список ще ввійшли такі гравці: Філіп Біллінг («Борнмут»); П’єр-Еміль Хейб’єрг («Тоттенхем»); Алекс Івобі («Евертон»); Джейкоб Ремзі («Астон Вілла»); Маркус Решфорд («Манчестер Юнайтед»).

Кевіна де Брюйне багато хто з відомих футболістів вважає легендою і захоплюються його грою та навичками. Наприклад, півзахисник та одноклубник де Брюйне в «Манчестер Сіті» Джек Гриліш вважає Кевіна одним з найкращих гравців у світі. Гріліш розповів, що кожного дня навчається у де Брюйне, спостерігаючи за тим, що робить справжній професіонал на полі та за його межами. Півзахисник «Ман Сіті» додав, що це допомагає йому вдосконалюватись.

Слід нагадати, що півзахисника Кевіна де Брюйне було визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Так, гравець «Манчестер Сіті» провів на полі весь матч із дортмундською «Боруссією» (2:1). У цій грі він віддав гольову передачу на Джона Стоунза. Також на приз були номіновані хавбек «Баварії» Джамал Мусіала, форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе та нападник «Брюгге» Ферран Жуджла.