Спочатку купити нове житло, а потім продати старе? Або продати старе і потім купити нове?

Ми вступаємо в насичений сезон укладання угод і розрахунків на ринку нерухомості. Не все однаково актуально для будинків і квартир, коли мова йде про купівлю або продаж квартир в Одесі, та й однозначної відповіді щодо питання “спочатку купити – потім продати” – немає, але є різні аргументи, які слід враховувати з обох сторін. Відповідь також часто залежить від активності на ринку у відповідний час, і не в останню чергу від того, в якому районі міста ви будете купувати чи продавати своє житло.

Спочатку купити

Для багатьох ідеальною є насамперед покупка, стверджують фахівці компанії Rieltor, адже у цьому випадку у вас буде достатньо часу, щоб знайти дім, який ви дійсно хочете, за ціною, яку ви можете собі дозволити. Ймовірно, тепер ви також зможете переїхати до нової оселі, перш ніж ви переїдете зі старої. Недоліком є ​​те, що важко точно вгадати, скільки ви можете і маєте витратити на новий будинок, перш ніж дізнаєтеся, що отримаєте за продаж старого.

Ріелтори напевно допоможуть вам визначити E-rate (стандарт для визначення вартості) на ваш поточний будинок, щоб ви могли знати, скільки ви можете отримати за свій поточний будинок і, отже, скільки ви можете витратити на придбання нового.

​​Наприклад, в Одесі ціни на квартири багато в чому залежать від кімнатністі. Так, 1 кв. метр однокімнатної квартири коштує до тисячі доларів, тоді як у трикімнатній – близько $880/кв. м.

Спочатку продати

Коли ви першим продаєте старе житло, перевага полягає в тому, що ви точно знаєте, скільки грошей ви отримаєте на купівлю нового будинку чи квартири. Таким чином відпадає ризок продати старе і на невизначений час залишитися без свого житла. До того ж, можливо, вам не вдасться продати так швидко, як хотілося б, або ви не досягнете ціни, яку сподівалися отримати.

Розумно спочатку продавати, якщо вам може бути важко впоратися з проміжним фінансуванням. Це також може мати сенс, якщо, наприклад, квартира, яку ви продаєте, розташована на околиці або в районі з менш активним ринком житла.

У той же час може бути досить напруженою необхідність знайти та купити нове житло, перш ніж виїхати зі старого, якщо воно вже продано. Результатом може стати те, що вам доведеться знайти тимчасовий притулок, поки ви шукатимете дім своєї мрії.

З даних компанії “Rieltor” виходить, що в Одесі найпопулярніша цінова пропозиція коливається у діапазоні від 41 до 61 тис. доларів за об’єкт.

Цінні поради від ріелторів

Як йшлося вище, є переваги та недоліки незалежно від того, купуєте ви чи продаєте спочатку. Ви повинні зробити власні судження про те, що найкраще для вас, враховуючи де ви живете та де збираєтеся купувати. В цьому вам допоможе відповідальний ріелтор з гарною репутацією – від нього ви отримаєте хорошу базу для прийняття рішень. До того ж, якщо ви не впевнені у власних здібностях і не знаєте як розпочати процес обміну житла, у цьому випадку без ріелтора ніяк.

Всім відомо, що при купівлі та продажу нерухомості насамперед треба звертати увагу на безпеку. Як клієнт компанії “Rieltor” ви отримуєте низку переваг, що створить передбачуваність, безпеку та гнучкість як для покупця, так і для продавця нерухомості.