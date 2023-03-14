Суспільство

У Повітряних силах пояснили, з чим пов’язані часті повітряні тривоги протягом 14 березня

14 Березня 2023 17:01
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війна

У низці регіонів України протягом 14 березня декілька разів лунали повітряні тривоги. Вони пов’язані з активністю тактичної авіації, небезпекою застосування балістичних ракет та зльотом МіГів-31.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Так, активність тактичної авіації фіксували на лінії бойового зіткнення, якою є й узбережжя моря, зокрема це Одеська та Миколаївська області. На сході тривоги були пов’язані з небезпекою застосування балістичних ракет — оперативно-тактичних комплексів наземного базування. Решта тривог пов’язані зі зльотом Міг-31, який є носієм ракет «Кинджал».

«Нічого незвичайного не відбувається. Противник це робить постійно, кожен день атакує наші позиції по всій лінії зіткнення літаками тактичної авіації. І про це щодня є у зведеннях. Ворог завдає ракетно-бомбових ударів по наших позиціях, зокрема і протирадіолокаційними ракетами», — зазначив Ігнат.

За словами речника, на півдні сьогодні, ймовірно, випустили ракети Х-31, які не збиваються засобами ППО. Їм протидіють іншими способами знешкодження.

«З літака Су-24 вони, імовірно, стріляли по засобах ППО в Одеській області, і ракети не досягли своїх цілей, відповідно, не влучили. Внаслідок цього уламки однієї з них поцілили в дитячий садочок. Ми не можемо збивати такі цілі зенітними засобами ураження. Ракета Х-31 — занадто швидкісна, щоб ми могли її збити наявними засобами», — розповів речник.


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