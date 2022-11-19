У Києві відбувся благодійний аукціон зі збором коштів для допомоги ЗСУ

18 листопада у київському ресторані BARVY пройшов вечір живої музики, під час якого відбувся благодійний аукціон допомоги захисникам України. Організатором виступив благодійний фонд БОН та відома волонтерка Ореста Бріт, повідомляє ASPI.

Ореста є засновницею фонду Bon. До 2014 року Ореста Бріт була набагато відомішою у модельних та фешн-колах, аніж у волонтерських. Вона планувала зробити кар’єру у прет-а-порте, але «Революція гідності» змінила ці плани, а військове вторгнення Росії поки відмінило їх. Ореста стала волонтеркою.

На аукціоні були представлені лоти – трофеї українських героїв: елементи боєприпасів, книги, газети, шеврони знешкоджених російських окупантів. Весь прибуток від аукціону буде доправлений на допомогу ЗСУ.

Зокрема, шеврон російського окупанта придбав відомий волонтер та експерт криптовалютного ринку України Сергій Сотниченко. Він одразу спалив його на очах присутніх. Цим він показав, як повинні згоріти у полум’ї всі російські окупанти.

Нагадуємо, що ви можете задонатити кошти на проєкт Bon box у додатку Glovo через кнопку «Допомога Україні», або за реквізитами:

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