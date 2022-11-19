Суспільство

У Києві відбувся благодійний аукціон зі збором коштів для допомоги ЗСУ

19 Листопада 2022 10:56
13

18 листопада у київському ресторані BARVY пройшов вечір живої музики, під час якого відбувся благодійний аукціон допомоги захисникам України. Організатором виступив благодійний фонд БОН та відома волонтерка Ореста Бріт, повідомляє ASPI.

Ореста є засновницею фонду Bon. До 2014 року Ореста Бріт була набагато відомішою у модельних та фешн-колах, аніж у волонтерських. Вона планувала зробити кар’єру у прет-а-порте, але «Революція гідності» змінила ці плани, а військове вторгнення Росії поки відмінило їх. Ореста стала волонтеркою.

На аукціоні були представлені лоти – трофеї українських героїв: елементи боєприпасів, книги, газети, шеврони знешкоджених російських окупантів. Весь прибуток від аукціону буде доправлений на допомогу ЗСУ.

Зокрема, шеврон російського окупанта придбав відомий волонтер та експерт криптовалютного ринку України Сергій Сотниченко. Він одразу спалив його на очах присутніх. Цим він показав, як повинні згоріти у полум’ї всі російські окупанти.

Нагадуємо, що ви можете задонатити кошти на проєкт Bon box у додатку Glovo через кнопку «Допомога Україні», або за реквізитами:

Paypal: [email protected]
Privatbank: 5169 3305 1757 1045


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
19 Листопада 2022 15:50
21

Ріші Сунак приїхав в Україну

19 Листопада 2022 16:53
22

Пошкоджено 50% енергосистеми: у ДТЕК закликали українців виїхати за кордон
19 Листопада 2022 13:53
128

В Міноборони України дали прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни
19 Листопада 2022 12:54
16

До звільненого Херсона прибув перший потяг з Києва
19 Листопада 2022 10:21
18

Відключення світла можуть стати частішими та довшими, – Шмигаль

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”

Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб

Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків

Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей

Александр КИРШ

Что Украине стоит освобождать в первую очередь

Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил

усі думки