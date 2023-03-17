У Бєлгородській області РФ тримає угруповання для демонстраційних дій — Генштаб

На території Бєлгородської області Збройні сили РФ тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій і недопущення перекидання українських підрозділів на інші напрямки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 17 березня.

У зведенні йдеться про те, що РФ намагалася наступати в районі Гряниківки Куп’янського району, однак Сили оборони відбили наступ.

“Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме Веселе, Гряниківка, Вільшана, Крохмальне, Берестове, Діброва і Андріївка Харківської області”, — сказано у повідомленні.

На слобожанському напрямку РФ обстріляла населені пункти: Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне та Тернова.