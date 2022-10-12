Суспільство

Трамвай №3 у Харкові тимчасово змінить маршрут

12 Жовтня 2022 21:51
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транспорт

13 та 14 жовтня з 10:00 до 14:00 рух трамвая на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола “Залютине” буде заборонений. Це пов’язано з роботами “Харківобленерго”.

Про це 12 жовтня повідомили у Харківській міській раді.

“На цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло “Новожанове” — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — пров. Рибасівський — вул. Греківська — вул. Університетська — пл. Павлівська — пл. Сергїївська — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — розворотне коло “Південний вокзал”, — йдеться у повідомленні.


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