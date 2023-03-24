Суспільство

Сили оборони за добу знищили понад 1000 окупантів, 23 ББМ та 5 БПЛА

24 Березня 2023 08:42
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війна

За даними на ранок п’ятниці, 24 березня, українські військові ліквідували за добу 1020 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 169 170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки, 23 ББМ і дві ракети та 5 БПЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 169170 (+1020) осіб ліквідовано;
  • танків – 3574 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 6921 (+23) одиниць;
  • артилерійських систем – 2616 (+8) одиниць;
  • РСЗВ – 511 (+0) одиниць;
  • кошти ППО – 276 (+3) одиниць;
  • літаків – 305 (+0) одиниць;
  • вертольотів – 290 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2208 (+5) одиниць;
  • крилаті ракети – 911 (+2) штук;
  • кораблі/катери – 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5464 (+12) одиниць;
  • спеціальна техніка – 277 (+4) одиниць.

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