Суспільство

Сили оборони за добу знищили 700 окупантів і 4 ворожих танки За минулу добу українські захисники знищили ще 700 загарбників, 4 ворожих танки, 9 бойових броньованих машин та іншу техніку росіян. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 155530 (+700) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3436 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 6723 (+9) од,

артилерійських систем – 2463 (+7) од,

РСЗВ – 488 (+0) од,

засоби ППО ‒ 253 (+0) од,

літаків / aircraft – 303 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 236 (+0). Поділитися:



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