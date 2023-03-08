Суспільство

Сили оборони за добу знищили 700 окупантів і 4 ворожих танки

8 Березня 2023 08:16
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війна

За минулу добу українські захисники знищили ще 700 загарбників, 4 ворожих танки, 9 бойових броньованих машин та іншу техніку росіян.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 155530 (+700) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3436 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6723 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2463 (+7) од,
  • РСЗВ – 488 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 253 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 303 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 236 (+0).

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