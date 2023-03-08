Сили оборони за добу знищили 700 окупантів і 4 ворожих танки

За минулу добу українські захисники знищили ще 700 загарбників, 4 ворожих танки, 9 бойових броньованих машин та іншу техніку росіян.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 155530 (+700) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3436 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6723 (+9) од,
- артилерійських систем – 2463 (+7) од,
- РСЗВ – 488 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 253 (+0) од,
- літаків / aircraft – 303 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 236 (+0).
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