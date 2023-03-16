Росія готується відновити наступ на Вугледар, — Генштаб

Росія продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар, що на Донеччині. На Бахмутському напрямку українські захисники відбили атаки росіян в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін. Протягом доби росіяни обстріляли райони населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському та Лиманському напрямках війська рф вели безрезультатні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти здійснили безрезультатні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Невельського та Мар’їнки. росія продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються, кажуть у Генштабі ЗСУ. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Запоріжжя, Берислав, Херсон.

Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки, 2 радіолокаційні станції, а також склад пально-мастильних матеріалів росіян.

За добу росія завдала 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснила 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Росія продовжує вивозити з України награбоване зерно. Так, у Генштабі кажуть, що в Бердянську Запорізької області з акваторії морського порту помітили транспортування російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею.

Крім того, триває примусова паспортизація населення тимчасово зайнятої території Запорізької області.

У Токмаку російська окупаційна влада разом з представниками федеральної служби безпеки рф погрожує громадянам України, які відмовилися від отримання російських паспортів, вивезенням їхніх дітей до східних регіонів росії, а самих батьків — до Василівки Запорізької області.