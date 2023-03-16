Росія готується відновити наступ на Вугледар, — Генштаб

Росія продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар, що на Донеччині. На Бахмутському напрямку українські захисники відбили атаки росіян в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін. Протягом доби росіяни обстріляли райони населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках війська рф вели безрезультатні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне.
- На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти здійснили безрезультатні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Невельського та Мар’їнки. росія продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються, кажуть у Генштабі ЗСУ. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Запоріжжя, Берислав, Херсон.
Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки, 2 радіолокаційні станції, а також склад пально-мастильних матеріалів росіян.
За добу росія завдала 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснила 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Росія продовжує вивозити з України награбоване зерно. Так, у Генштабі кажуть, що в Бердянську Запорізької області з акваторії морського порту помітили транспортування російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею.
Крім того, триває примусова паспортизація населення тимчасово зайнятої території Запорізької області.
У Токмаку російська окупаційна влада разом з представниками федеральної служби безпеки рф погрожує громадянам України, які відмовилися від отримання російських паспортів, вивезенням їхніх дітей до східних регіонів росії, а самих батьків — до Василівки Запорізької області.