Суспільство

Росія готується відновити наступ на Вугледар, — Генштаб

16 Березня 2023 19:19
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війна

Росія продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар, що на Донеччині. На Бахмутському напрямку українські захисники відбили атаки росіян в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін. Протягом доби росіяни обстріляли райони населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках війська рф вели безрезультатні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне.
  • На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти здійснили безрезультатні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Невельського та Мар’їнки. росія продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються, кажуть у Генштабі ЗСУ. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Запоріжжя, Берислав, Херсон.

Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки, 2 радіолокаційні станції, а також склад пально-мастильних матеріалів росіян.

За добу росія завдала 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснила 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Росія продовжує вивозити з України награбоване зерно. Так, у Генштабі кажуть, що в Бердянську Запорізької області з акваторії морського порту помітили транспортування російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею.

Крім того, триває примусова паспортизація населення тимчасово зайнятої території Запорізької області.

У Токмаку російська окупаційна влада разом з представниками федеральної служби безпеки рф погрожує громадянам України, які відмовилися від отримання російських паспортів, вивезенням їхніх дітей до східних регіонів росії, а самих батьків — до Василівки Запорізької області.


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