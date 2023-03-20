Пригожин продовжує жалітися: просить Шойгу захистити “вагнерівців” від контрнаступу ЗСУ

Прес-служба засновника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина оприлюднила його лист до міністра оборони рф Сергія Шойгу з проханням вчинити всіх необхідних заходів щодо недопущення відсікання його найманців від основних сил рф.

Як він зазначив у листі, за його інформацією наприкінці березня – на початку квітня ЗСУ планує розпочати широкомасштабний наступ і завдати флангових відсікаючих ударів в районі Бахмуту, щоб відрізати підрозділи ПВК “Вагнер” від збройних сил рф.

Кухар путіна також додав, що в закритому додатку до листа надіслав деталі задуму противника і пропозиція щодо протидії.