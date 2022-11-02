Оператор Estoril-Sol збереже ліцензії на два казино у Португалії

Провайдер Estoril-Sol збереже ліцензії на гральну діяльність двох казино в Португалії.

Два португальські казино, яким було збережено ліцензію на гральну діяльність, виявились Casino de Lisboa у Лісабоні та Casino de Estoril у Кашкайші. Про це стало відомо після відхилення регулятором заявки провайдера Bidluck на отримання ліцензії, хоча сума оплати від другого оператора була більшою на €20 млн.

Слід додати, що в Україні вже спочатку року, завдяки сплаті ліцензій грального бізнесу, бюджет поповнився більше ніж на 330 мільйонів гривень. КРАІЛ запевняє, що компанії справно платять за ліцензій, а також відкривають нові гральні заклади, створюючи нові робочі місця. Дізнатись більше про топ казино України та їхній детальний огляд можна за посиланням – bookmaker-ratings.com.ua.

Португальський оператор Estoril-Sol контролюється сім’єю магната гральної промисловості Стенлі Хо. Новий договір щодо ліцензії буде укладено на 15 років, а поточні закінчаться наприкінці цього року.

Причиною відхилення заявки від Bidluck є кримінальна справа, яку було порушено стосовно двох директорів організації за нелегальну гральну діяльність у країні.

Варто зазначити, що загальний гральний прибуток від 11 казино в Португалії досяг позначки €53,3 млн за першу чверть поточного року. 5 казино з 11 під контролем компанії Solverde, серед яких Casino Espinho, Casino de Chaves, Casino de Vilamoura, Casino de Monte Gordo та Hotel Algarve Casino. Estoril-Sol керує такими казино, як Casino Lisboa, Casino Estoril та Casino da Povoa. Оператор Oxy Capital управляє гральним закладом Casino de Troia, а Pestana Group володіє гральним закладом на острові Мадейра.