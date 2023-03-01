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NYT: ЗСУ виграли у росіян найбільшу танкову битву війни

1 Березня 2023 16:22
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війна

Українські військові взяли гору над росіянами у найбільшій танковій битві цієї війни. Ворог втратив понад 100 одиниць броньованої техніки.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Як зазначає видання, українські чиновники стверджують, що найбільшою танковою битвою між Україною та Росією поки що є тритижневі бої під Вугледаром Донецької області.

Росіяни намагалися наступати колонами, але українці такої можливості не мали – вони оборонялися, ведучи вогонь здалеку або з укриттів, коли ворожа техніка потрапляла в їхнє поле зору. Після битви поля біля Вугледару всіяні ворожою бронетехнікою, яку було підбито артилерією або знищено протитанковими снарядами.

Журналісти взяли коментарі в українських військових, які брали участь у танковій битві. За їхніми словами, Росія втратила в бою щонайменше 130 танків та бронетранспортерів.

“Ми вивчили дороги, якими вони користувалися, потім сховалися і чекали, щоб стріляти із засідки”, – розповів один із українських сержантів.

У NYT додають, що однією з причин такого провалу росіян стала нестача досвіду. На момент битви багато хто з елітних підрозділів окупантів вже був розгромлений українськими захисниками. Тому в боях брали участь нещодавно мобілізовані солдати, які не були підготовлені до тактики ЗСУ нападати на колони із засідок. За словами одного з українських військових, під час битви в полон було захоплено медика, якого посадили керувати танком.

У російських Telegram-каналах пишуть, що родичі ліквідованих російських солдатів “хочуть убити генерала, який відповідав за наступ під Вугледаром”.

Хід битви

Український лейтенант Владислав Баяк, заступник командира 1-го механізованого батальйону 72-ї бригади українських військ, у коментарі виданню розповів, що він один із перших помітив наближення російської колони, яка складалася приблизно з 15 танків та бронетранспортерів, до позицій українських захисників під Вугледаром.

“Ми були готові, ми знали, що щось подібне станеться”, – заявив Баяк.

За його словами, українські військові з протитанковими ракетними комплексами та артилерією були готові відкривати вогонь по ворожій техніці.

Ґрунтова дорога була вільна від мін, а поля довкола були засіяні ними, щоб заманити росіян у наступ і не дати танкам розвернутися після початку битви.

За словами лейтенанта Баяка, колона танків стає найбільш вразливою після того, як починається стрілянина, і водії в паніці намагаються розвернутися, виїжджаючи на заміновану узбіччя дороги. Підбиті машини стають на заваді, уповільнюючи або зупиняючи колону.

Військовий додав, що на цей момент українська артилерія відкриває вогонь, підриваючи ще більше броні та вбиваючи солдатів, які вилазять із виведених з ладу машин. Далі починається хаос та вибухи.

Таким чином росіяни повністю провалили свій наступ і зазнали тяжких втрат, потрапивши в заздалегідь підготовлену пастку українських військових.


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