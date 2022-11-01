Суспільство

На Харківщині через обстріл сталася пожежа у навчальному закладі

1 Листопада 2022 08:31
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дснс

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, 21 з яких на ліквідацію пожеж, у тому числі пожежу, пов’язану з веденням бойових дій

“Протягом доби сталася 1 пожежа, спричинена ворожими обстрілами в Куп’янському районі області. Горів навчальний заклад на площі понад 500 кв.м.”, – повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, рятувальники 1 раз виїжджали на аварійно-рятувальні роботи та 8 разів для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 563 вибухонебезпечні предмети.

Жителям деокупованих Куп’янська та Ізюму рятувальники доставили близько 28 т води.


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