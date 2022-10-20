Коли слід викликати кримінального адвоката

Коли у людей виникають проблеми з поліцією, вони можуть думати, що якщо вони просто скажуть правильні речі або “заляжуть на дно”, з ними все буде добре. Однак, це рідко буває так. Ви повинні серйозно поставитися до кримінального розслідування або арешту і знати, що адвокат по кримінальним справам зможе допомогти у випадку коли Ви звернетесь до нього вчасно.

Ось кілька різних сценаріїв для розгляду

1. Поліція “просто хоче задати Вам питання”. Якщо Ви стали свідком події і не маєте до неї жодного відношення, то, ймовірно, Ви можете спокійно розмовляти з поліцією. Тим не менш, потрібно бути обережним щодо того, що Ви говорите. Поліція не була свідком злочину, і саме тому вона його розслідує. Надмірно старанний або недосвідчений поліцейський може скласти неправильне уявлення про Вас як про свідка, і перш ніж Ви це зрозумієте, Ви можете стати головним підозрюваним.

Якщо поліція хоче отримати Ваші свідчення, запитайте, коли Ви можете зустрітися зі слідчим. Ви завжди можете зателефонувати адвокату і обговорити з ним те, чому Ви стали свідком і як Ви до цього причетні. Якщо факти такі, що це може викликати підозри або недоречні звинувачення, Ви можете найняти адвоката, щоб переконатися, що Ваші права захищені.

2. Поліція попросить тебе щось підписати. Пам’ятай одну дуже важливу річ про поліцію: Вони не можуть примусити Вас робити що-небудь, якщо у них немає обґрунтованої підозри, що Ви скоїли злочин. Іншими словами, якщо поліція бачить, що Ви порушуєте закон, або має достовірні докази того, що Ви скоїли злочин, тоді і тільки тоді вона може отримати дозвіл на обшук Вас або Вашого майна або вимагати від Вас надати доступ до Ваших особистих даних та інформації про стан здоров’я.

Іноді поліція може сказати, що не вважає, що Ви зробили щось погане, але вони хотіли б, щоб Ви підписали дозвіл обшук. Тому, якщо поліція просить Вас підписати розписку, яка надасть їм доступ до конфіденційних записів, Ви повинні ввічливо відмовитися і найняти адвоката. Поліція може не мати законних підстав для отримання доступу до Ваших записів. Однак, якщо Ви добровільно дозволите їм отримати доступ, ця інформація стає законною.

3. Поліція заарештовує Вас за вчинення злочину. Найбільш очевидним і очевидним моментом, коли Вам потрібен адвокат у кримінальних справах, є будь-який час, коли Вас фактично затримує поліція або поміщає під арешт. Якщо це трапилося з Вами, то Вам слід негайно припинити відповідати на запитання і ввічливо пояснити, що Ви не будете говорити далі без присутності адвоката.